De Amstel Gold Race, gereden met een e-bike

Ik heb de benen onder mijn lijf vandaan gewandeld, mijn binnenwereld helemaal onderzocht en elk keukenkastje gepoetst. Tijd om de wijde wereld in te trekken... tot aan de grens. Letterlijk: het parcours van de Amstel Gold Race loopt door de gemeenten Valkenburg aan de Geul, Maastricht en Eijsden-Margraten.

Het gebied wemelt op deze zonnige zaterdag van de fietsers. Van wielrenners tot mountainbikers én uw verslaggever op een e-bike. Dat ik mijn leeftijd (33) met elke meter op deze ’seniorenfiets’ gevoelsmatig zag stijgen, nam ik voor lief. Het doel heiligt immers de middelen: de redactie was benieuwd hoe een e-bike zich onder pittige omstandigheden zou houden.

De toerfiets die ik bij Cycle Center in Valkenburg heb gehuurd, heeft naast zeven versnellingen ook drie elektrische standen: eco, normal of high. Via de kleine fietscomputer op het stuur kies je eenvoudig een van de drie, bedoeld om het trappen te ondersteunen.

Op een vlak stuk is de eco-stand meer dan voldoende om moeiteloos vooruit te komen. Bij een lichte helling geeft normal genoeg ondersteuning en bij een pittige klim is de high-stand mijn beste vriend. In alle gevallen is de kracht die ik met mijn benen moet zetten, verwaarloosbaar.

De 134 meter hoge Cauberg, de eerste heuvel op het parcours vanuit Valkenburg, trap ik dan ook moeiteloos omhoog. Er komt niet één pufje of een klein beetje verzuring in mijn benen aan te pas. Wel staat mijn versnelling iets hoger waardoor ik meer omwentelingen maak met m’n trappers maak, maar daar blijft het bij. Ik voel me schuldig ten opzichte van de wielrenners die ik inhaal die zwoegend klimmen.

Bekende berg

Terwijl ik fluitend omhoog ga, snap ik waarom de Cauberg zo bekend is: rond de heuvel vind je vertier in overvloed. Dat begint al in Valkenburg zelf, waar restaurants en cafés normaal gesproken voor gezelligheid zorgen. Iets verder omhoog kom ik langs de ingang van de Gemeentegrot, een indrukwekkende mergelgroeve (helaas gesloten).

Hogerop, vlak bij de eerste bocht, bevindt zich het provinciaal verzetsmonument (gesloten). Ongeveer halverwege de Cauberg zie ik de ingang van kuuroord Thermae 2000 (gesloten) en het Holland Casino (je raadt het al: gesloten). Schrijnend om te zien hoeveel ondernemingen dicht zijn en dat terwijl ik pas een halve kilometer heb afgelegd. Gelukkig bieden het prachtige Limburgse landschap en de steile hellingen en afdalingen genoeg vermaak.

Na de Cauberg fiets ik door het naar piepkleine dorp Vilt en zoef ik vervolgens naar Geulhem waar ik een steile afdaling richting Berg neem. Ik zet alle zeilen bij om zo hard mogelijk de heuvel af te gaan. Mijn gevoelsmatige leeftijd zakt in nog geen halve minuut naar een jaartje of zestien.

Hermetisch

In Berg bestel ik een watertje bij een van de horecaondernemers die een kot naast de weg heeft gezet. De ondernemers zijn blij dat de Amstel Gold Race weer mag doorgaan nadat deze vorig jaar moest worden afgeblazen. „Helaas nu zonder publiek. Normaal is het op dit stukje hartstikke gezellig, maar het hele gebied wordt hermetisch afgesloten. Gelukkig zit ons bed & breakfast alsnog vol met de wielrenners zelf.”

Met frisse moed zet ik de ronde voort. Bordjes met daarop ’Amstel Gold Race’ en de routes 1, 2 en 3 sturen mij de juiste richting op. Zodra de routes opsplitsen, besluit ik 1 te volgen. Ik geniet van de rust en landschap, totdat ik een stevig half uur later besef dat ik die zeventien kilometer nog steeds niet heb uitgetrapt. Een snelle blik op Google leert me dat ik een stomme fout heb gemaakt: ik fiets een van de originele, veel langere routes.

Aangezien de fiets om 17.00 uur terug bij de verhuurder moet zijn en de klok vier uur slaat, besluit ik om te keren, richting Valkenburg. Deze alternatieve route brengt me langs het indrukwekkende landgoed Château St. Gerlach, waar ik bij koffiebar Burgemeester Quicx (aanrader!) een cappuccino afhaal en opdrink op een bankje in het park met de zon in mijn gezicht.

Ik besef ik dat er niet veel nodig is om een mens gelukkig te maken. Zon, koffie en een e-bike zijn voldoende.

De Amstel Gold Race start op 18 april (als corona het toelaat) om 12.15 uur. Zelf de originele routes fietsen? Kijk op visitzuidlimburg.nl.