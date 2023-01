Oproep: is een all-inclusive vakantie iets voor u?

Volgens de Vakantiebeurs, die van donderdag 12 tot en met zondag 15 januari plaatsvindt in Koninklijke Jaarbeurs in Utrecht, zoeken Nederlanders anderhalf keer zo vaak online naar een all-inclusive reis ten opzichte van 2019.

Zo’n type vakantie biedt vele voordelen: het eten en drinken is bij de reis inbegrepen en vaak kun je ook gebruikmaken van verschillende activiteiten en faciliteiten. In sommige gevallen zijn er ook de hele dag door onbeperkt alcoholische versnaperingen en snacks te krijgen. Een nadeel van zo’n vakantie is dan weer dat je misschien wat minder snel geneigd bent om van het resort af te gaan om de lokale cultuur en keuken te ontdekken.

Bent u fan van de all-inclusive formule? Waarom wel of waarom juist niet? En als u te spreken bent over een all-inclusive vakantie: welke bestemming is volgens u dan ideaal voor zo’n type reis?

Misschien bent u nog nooit op een all-inclusive vakantie geweest, maar bent u dat dit jaar wel van plan. Waar gaat de reis naartoe?

