Dagrecept: Goed gevulde Hongaarse goulash(soep)

Voor Hongaren is gulyás altijd een (goed gevulde) soep; niet zozeer een stoofpot. Het woord betekent cowboy en het gerecht zou in de 9e eeuw door herders zijn bedacht. Deze variant is van Taste Hungary, dat daar foodtours en (wijn)proeverijen organiseert.

Niet laten aanbranden

Verhit de olie in een grote pan, voeg de uien toe, samen met een paar eetlepels water en een flinke snuf zout. Bak de uien heel zachtjes in 15-20 minuten glazig, haal de pan van het vuur en voeg de zwarte peper, karwijzaad en paprikapoeder toe. Blijf roeren en giet er ook een beetje water bij zodat de paprika niet verbrandt. Voeg dan het vlees en de knoflook toe, bak het vlees op hoog vuur in 10 minuten lichtbruin.

Dan het vuur omlaag, een paar lepels water erbij en 15 minuten laten pruttelen. Voeg de rest van het water toe en laat het minstens 1 uur pruttelen. Voeg tegen het einde de tomaat, wortel, pastinaak en aardappel toe en laat die een kwartiertje meekoken. Proef en breng de soep eventueel verder op smaak met zout en/of peper.

Nodig voor 2-3 personen:

- 1,5 el olie (of reuzel)

- 3 uien (grof gehakt)

- 1,5 tl zout, 1,5 liter water

- 1,5 el paprikapoeder (mild)

- 1/4 tl zwarte peper

- 1/2 el karwijzaad

- 750 g rundvlees (in blokjes)

- 1 teen knoflook (gehakt)

- 3 wortels (in stukjes)

- 1 pastinaak (schijfjes)

- 1-2 aardappelen (blokjes)

- 1-2 flinke tomaten (blokjes)