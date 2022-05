Dagrecept: Smoothie van bramen en banaan

Laat dit een nacht staan in de koelkast en dan even met de staafmixer erin. Voedzaam en lekker! Onderstaand recept uit The Green Kitchen Smoothies (Becht) van David Frenkiel en Luise Vindahl is ook een smakelijke manier om de dag mee te starten. Doe de bramen, yoghurt, honing en vanille in een blender en pureer op de hoogste stand tot een gladde massa. Proef en voeg wat extra honing toe als je het zoeter wilt.

Giet in een kom en roer de havermout en chiazaden erdoor. Duw de plakjes banaan aan de onderkant van de binnenkant van een grote afsluitbare glazen pot, of gebruik twee middelgrote glazen potten. Schenk de smoothie erbij en zet in de koelkast om af te koelen en laat de haver en chiazaden het vocht opnemen. Serveer met een lepel. Of zet het ’s nachts in de koelkast en neem het

’s ochtends mee als je de deur uitgaat. Ongeopend in de koelkast een paar dagen houdbaar.

Nodig voor 2 kleine of 1 grote portie:

- 150 g verse bramen (of uit diepvries)

- 250 ongezoete yoghurt

- 1-2 el rauwe of gewone honing

- ½ tl vanillepoeder of vanille-extract

- 45 g havervlokken

- 2 el zwart chiazaad

- 1 rijpe, maar stevige banaan