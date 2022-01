De ideale wijn voor na de feestdagen: lichts, speels, weinig alcohol, maar wel voldoende body

Het is weer kliekjesdag. De eerste zaterdag na Nieuwjaar gaan we het ons lekker makkelijk maken. Met Kerstmis hadden we voor de familie een megakalkoen. Het kale beest woog vijf kilo, veel te veel voor ons zessen. Dat werd invriezen.

Eigenlijk wil mijn vrouw deze week alleen nog maar groente en fruit. Drinken doet ze ook al even niet meer. Ontslakken heet dat. Wat een akelig saai woord.

Als ik haar vertel dat ik iets met héél veel groente en nog wat kalkoenkliekjes ga maken, fronst ze haar linkerwenkbrauw. Misschien klopt haar voorgevoel, want de extra groente bestaat slechts uit een bakje kastanjechampignons.

Inmiddels liggen de kalkoenrestjes te ontdooien. We gaan vol-au-vent à la dinde maken, de chique naam voor kalkoenpastei. Het recept moet u zelf maar opzoeken, alleen de wijntip komt van mij.

Na al het wijngeweld van de feestdagen willen we iets lichts, iets speels, weinig alcohol, maar wel voldoende body voor de kalkoen. Een goede Beaujolais zoals Moulin-à-Vent lijkt geknipt voor onze vol-au-vent, al is het maar vanwege de naam. We maken het echter spannender met een Spaanse rode wijn van de onbekende druif mencía.

Mencía vinden we vooral in Bierzo en Ribeira Sacra in het uiterste noordwesten van Spanje. Het is daar relatief koel en behoorlijk nat door de Atlantische Oceaan. Dat levert aromatische wijn met een fruitig karakter op. Al helemaal in handen van Pedro Rodríguez van Adegas Guímaro, een van de beste wijndomeinen van Galicië.

Mencía Joven is zijn instapper en wát voor een! Kersen, bosaardbei, rozenbottel, tikje laurier: het zit er allemaal in. De Moulin-à-Vent uit de Beaujolais komt heel dichtbij, maar bij de kalkoenkliekjes is deze mencía toch echt onze favoriet. Mijn vrouw is in ieder geval haar drooglegging even vergeten.

smaragdwijnen.nl, €12,50