Videobellen met opa nu een eitje

Amsterdam - De huistelefoon: zelf hebben we ’m niet meer, maar onze oudere medemens wordt er graag op gebeld. Mijn 79-jarige oma is hierop een uitzondering; ze appt, stuurt voice messages en grappige gifjes met haar smartphone. Mijn schoonopa Louis (91) is daarentegen afhankelijk van de rinkelende huistelefoon. Zijn gehoor is niet al te best, maar dankzij een behandeling kan hij weer prima zien. Een beter proefkonijn voor de ’seniorencomputer’ KOMP is er niet.