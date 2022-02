Freek Vonk beleeft bijzondere nacht in Namibië: ’Een van mijn top vijf-ervaringen’

Namibië is een waanzinnig mooi land waarin ik veel bijzondere ontmoetingen met gevaarlijke wilde dieren beleefde. Een van mijn top vijf-ervaringen was die met een luipaard in het Okonjima natuurreservaat. In dit uitgestrekte gebied van 200 vierkante kilometer wordt al jarenlang onderzoek gedaan naar iconische diersoorten van de Afrikaanse savanne.

Behalve luipaarden lopen er cheeta’s, bruine hyena’s en schubdieren rond. Het gebied is omheind, juist om de wilde dieren te beschermen. Steeds vaker komen ze in aanraking met mensen omdat hun leefgebieden verkleinen en versnipperen door onze activiteiten.

De aanwezige dieren zijn nog altijd hartstikke wild en het reservaat vormt het perfecte studiegebied. Verschillende dieren dragen zenderhalsbanden zodat veldonderzoekers ze langere tijd kunnen volgen.

Tijdens een van onze draaidagen krijg ik een belletje van de lokale dierenarts: als we een luipaard van dichtbij willen zien, moeten we snel zijn. Dat laat ik me geen twee keer zeggen! Eenmaal op de locatie aangekomen zie ik de luipaardenval: een groot hok op palen met een valdeur. Op de vloer ligt een lekker stuk mals vlees als lokaas. Het doelwit is een groot mannetje dat aan een nieuwe zender toe is.

We wachten ongeveer twee kilometer bij de val vandaan totdat de zon ondergaat. Ver genoeg om de luipaarden niet af te schrikken, maar dichtbij genoeg om meteen in actie te komen. De val is op camera te zien en de deur is op afstand te bedienen. Dan krijgen we bericht dat de val heeft gewerkt en het juiste mannetje op het lokaas is afgekomen.

In het donker rijden we terug. Het team verzamelt zich om het hok. De sfeer is gespannen en dat is begrijpelijk; luipaarden dwingen respect af. Het zijn enorme spierbonken en de meest onberekenbare katten van de Afrikaanse savanne. Zo’n dier een zender omdoen, ook al is dat tijdens verdoving, is een gevaarlijke klus.

De dierenarts verdooft het mannetje routineus en al vrij snel valt hij in slaap. Dan klimmen we het hok in en tillen hem met een paar man naar een lagere plek. Hij is loodzwaar. Die massieve kop, grote poten en prachtige vacht: een van de mooiste dieren ter wereld. Terwijl de dierenarts zijn gezondheid checkt, schroef ik de oude halsband los en doe de nieuwe om. Als laatste wegen we hem: 75 kilo kat!

Dan is het tijd voor een kleine injectie om hem te laten ontwaken. We kunnen hem niet meteen vrijlaten, maar laten hem de rest van de nacht in een vervoerskist. Er verblijven veel andere luipaarden in dit gebied en dat kan gevaarlijk zijn als hij nog zwak van de verdoving is.

De volgende ochtend een laatste check en ja: dit luipaard staat weer helemaal aan. Het luik gaat open en hij springt de vrijheid tegemoet. Wat een nacht!