Recept van de dag: Rokerige worstjes, zoete aardappel en rode ui

Soms is koken zo makkelijk dat iemand met twee linkerhanden het af kan. En zoals iemand laatst ietwat chargerend tegen me zei: ’Koken is helemaal niet zo ingewikkeld, het is een kwestie van wat lekkers in een pan doen.’

Dat is natuurlijk ook zo, voor de rest is het vooral plannen en overzicht houden in de keuken. Onderstaand recept komt uit het boek De Makkelijke Bakplaat (Becht) van Rukmini Iyer. In plaats van paprikapoeder kun je ook een mengsel van honing en mosterd gebruiken. Nodig voor 4 personen: - 8-12 varkensbraadworstjes van goede kwaliteit - 3 zoete aardappels (geschild, in grove stukken) - 2 rode uien (in acht partjes) - 6 tenen knoflook - 4 tl gerookte paprikapoeder - flinke scheut olijfolie - zeezout en versgemalen zwarte peper Bereiding: Verwarm de oven voor tot 180 graden (hete lucht, 200 graden elektrisch). Schep in een grote ovenschaal de worstjes, zoete aardappelpartjes, rode ui, knoflook, het paprikapoeder en de olijfolie door elkaar. Voeg zeezout en versgemalen zwarte peper toe. Zet de schaal 45 tot 50 minuten in de oven, tot de zoete aardappel gaar is en de worstjes kleverig zijn en wat donkere plekjes hebben. Dien direct op.