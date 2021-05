Dagrecept: kruidige pilavrijst vol groenten

Pilav is een aromatisch en kruidig rijstgerecht dat je overal in het Midden-Oosten en Azië tegenkomt. Hieronder de Indiase groentevariant uit Paulamis boek. Ja, er gaat heel veel in, maar de bereiding is een eitje.

Was de rijst totdat het water helder is, laat de rijst 10 minuten weken, giet af en laat uitlekken. Verhit de ghee (ook bekend als geklaarde boter) en de olie op middelhoog vuur. Fruit het komijnzaad, kaneel, steranijs, kruidnagels, kardemomzaadjes en laurierblad

1 minuut. Dan mogen de ui, wortel, sperziebonen, paprika en doperwten erbij, bak nog 5 minuten door. Voeg de rijst toe en schep het geheel nog even goed om. Voeg het zout en 400 ml water toe. Stoof alles met het deksel op de pan in 20 minuten gaar. Haal van het vuur en laat met het deksel erop nog even 10 minuten drogen.

Voor het opdienen even omscheppen en garneren met munt en koriander. Lekker met een friszure yoghurtsaus.

Nodig voor 4 personen:

- 250 g basmatirijst

- 2el ghee

- 1 el zonnebloemolie

- 1/2 tl komijnzaad

- 1/4 kaneelstokje

- 1 steranijs, 1-2 kruidnagels

- 2 groene kardemompeulen (alleen de zaadjes)

- 1 laurierblaadje

- 1/2 ui (halve ringen)

- 1 wortel (blokjes)

- 75 g sperziebonen (stukken van 2 cm)

- 75 g rode paprika (blokjes)

- 75 g doperwten, 1/2 tl zout

- 15 g koriander (gehakt)

- 15 g munt (gehakt)