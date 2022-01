Wow: dit is de oudste vis ter wereld

De vis, een Australische longvis, is 1 meter en 20 centimeter lang en weegt ruim 18 kilo. In 1938 is hij vanuit Australische naar het aquarium in San Francisco gebracht. Biologen van de California Academy of Sciences denken nu dat de vis zo’n 90 jaar oud is en daarmee de oudste van zijn soortgenoten.

Tot een paar jaar terug zwom de oudste Australische longvis, genaamd Granddad (Opa), rond in het Shedd Aquarium in Chicago, maar die overleed in 2017 op 95-jarige leeftijd.

„Methuselah is dus de oudste”, zegt Allan Jan, verzorger en bioloog aan de California Academy of Sciences. Hij denkt dat de vis een vrouwtje is, maar om dat zeker te weten moet er een klein monster van de vin worden onderzocht. Dan zal ook duidelijk worden wat de exacte leeftijd is van Methuselah.

De vis is volgens de bioloog „net een puppy”. „Heel zachtaardig en rustig, maar zodra Metsulah schrikt, kan de vis opeens erg actief worden.”

Metsulah eet bovendien graag vijgen. „De vis is wat dat betreft kieskeurig. De vijgen moeten vers zijn. Als ze bevroren zijn geweest, worden ze niet gegeten.” De vis eet overigens niet alleen vijgen: ook mosselen, garnalen en regenworden gaan er bij ’s werelds oudste vis goed in.