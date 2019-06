Meer voor mannen

Staatsbosbeheer nodigt jullie uit om te komen touwtrekken, vuurtje stoken, spijker slaan en spijkerbroek hangen. Laat die spierballen maar rollen! Ter afsluiting gaat de barbecue aan, waar ieder zijn eigen XXL Hamburger mag bakken en vervolgens soldaat maken. Vanaf 13:00 tot en met 17:00 uur. Aanmelden via: 0320-254585.

Muzikaal museum

Ook bij Museum Speelklok in het centrum van Utrecht zijn papa’s meer dan welkom. Ze krijgen zondag 16 juni zelfs gratis entree. Bovendien kun je ieder uur aansluiten bij de speciale vaderdagrondleidingen, die langs alle hoogtepunten van het muzikale museum gaan. Ook hier komen de papa’s er niet onderuit om hun armkracht te tonen, want ze mogen draaien aan een van de grootste draaiorgels van de collectie.

Spektakel

In Sittard begint het grote mannenfestijn al een dag eerder. Op zaterdag 15 juni zijn er, verspreid door de historische binnenstad, tal van toffe vader-kindactiviteiten te doen. Zo verandert de Markt in een groot strijdtoneel waar touwtrekteams strijden om de titel ’Sterkste Team van Sittard’. Ook pronken er stoere voertuigen, waar je met een beetje geluk misschien ook even in mag zitten, is er lekker harde livemuziek en kidsvermaak. Kortom, een spektakel voor jong en oud. En natuurlijk mag moeder ook mee.