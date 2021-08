Premium Het beste van De Telegraaf

Aan mijn steiger Pieter Kooi knapte zijn historische Fries skûtsje eigenhandig op: ’Kosten noch moeite bespaard’

Door Sigrid Stamkot Kopieer naar clipboard

In het dagelijks leven staat Pieter Kooi (37) aan het roer van een bedrijf in slimme camerabeveiliging, in zijn vrije tijd zijn hij en zijn vrouw aan boord van het skûtsje Sterke Jerke te vinden.