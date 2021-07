Zo kies je de perfecte verlichting voor in huis

De gloeilamp is nog steeds her en der verkrijgbaar, maar die was toch verboden? Nee. Ze mogen nog worden verkocht; binnen Europa mogen ze alleen niet meer worden gemaakt. De exemplaren die nog te koop zijn, zouden oude (extra opgekochte) partijen van vóór 1 september 2012 moeten zijn. Halogeenlampen die niet energiezuinig genoeg zijn, zijn inmiddels ook uit den boze.

Milieuvriendelijk

Ledverlichting is tegenwoordig het sleutelwoord; steeds vaker gebruikt als sfeervolle interieur- en tuinverlichting met desgewenst dezelfde warm witte kleur als de gloeilamp. De levensduur is 15 tot 20 jaar, negentig procent energiezuiniger, led wordt niet akelig heet en is milieuvriendelijk. Wel is led veel duurder in aanschaf.

Bekijk ook: Zo zorg je voor een goed lichtplan in huis

Spaarlampen zijn weliswaar heel milieuvriendelijk en relatief goedkoop, maar dimmen is bijna onmogelijk en ook vaak aan- en uitschakelen (badkamer, hal) is niet goed want de levensduur verkort hierdoor. Bovendien kent de lamp een lange opstarttijd.

Op de verpakking geeft lumen aan wat de lichtopbrengst is. Met watt wordt het energieverbruik gemeten. Wel is het natuurlijk zo: hoe hoger het energieverbruik, des te feller de lamp. Grofweg kan worden gezegd dat een oude gloeilamp van 40 watt een lichtopbrengst van 400-500 lumen heeft en eentje van 60 watt zo’n 700-800 lumen. Ter vergelijking: een ledlamp van 400-500 lumen verbruikt maar 5,5 watt en een ledlamp van 700-800 lumen 9 watt.

Kleur

De kleur van het licht wordt aangegeven in Kelvin. Warm of geel (2200 Kelvin) wordt als sfeervol ervaren. Boven ons bureau is fel wit (4200 Kelvin) aan te raden. Er zijn kleurtemperaturen zoals extra warm wit (sfeer), warm wit (algemene ruimtes), daglicht (laboratoria) en koel wit (kantoren).

Op de doosjes staan lettercombinaties zoals E27 en GU10 die naar fitting en formaat verwijzen. Een grote schroeffitting wordt E27 genoemd en een kleine E14. Er zijn ook fittingen met pinnetjes zoals GU4 en GU10.

Neem de oude lamp mee naar de winkel of maak er een foto van. Op de doosjes zijn vaak vergelijkingsschema’s te vinden zodat de oude gloeilamp gemakkelijk kan worden ingeruild voor een vergelijkbare ledlamp.