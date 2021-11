’Drents Jeruzalem’ mist erkenning voor heldenrol in ’40-’45

Premium Binnenland

Studenten radeloos in zoektocht naar kamer: ’Je bent het helaas niet geworden’

Zo’n 27.000 studenten zijn al maanden vergeefs op zoek naar een kamer. In een jaar tijd is het tekort aan onderkomens in universiteitssteden met 4500 toegenomen. Onze verslaggevers gingen in Groningen – brandhaard van het probleem – op zoek naar een simpel onderkomen. Een reportage vol stress, wanho...