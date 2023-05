Dit is de ideale woonstijl voor mensen die graag spullen bewaren

Is het tegenwoordig veel rust, blank hout en licht Scandinavisch design wat de klok slaat, maximalisme is de absolute tegenhanger. Verschillende meubels kunnen met elkaar worden gecombineerd, opvallende vintage is meer dan welkom, evenals losse accessoires. Felle en donkere kleuren en patronen wisselen elkaar af.

Extreem

Denk aan kunstenares Petra Heyboer die in haar woning/atelier in Den Ilp deze stijl tot in het extreme heeft doorgevoerd. Perzische tapijten op de vloer, Indiase doeken tegen de muur. Overal felgekleurde lampen en fotolijsten met dierbare spullen erin. Bloemenslingers, bonte kettingen en pompons completeren het geheel. In een apart kastje staan lege lippenstiften van jaren her uitgestald.

Het belangrijkste is dat een zeer eigen stempel op het interieur wordt gedrukt, wat maximalisme juist zo uitdagend en interessant maakt. De eigen persoonlijkheid moet erin doorschijnen, in plaats van die van het woonblad of de bekende stylisten. Een levensverhaal uitgebeeld in het eigen huis.

Een paar tips om mee te beginnen. Wees niet bang voor kleur en neem afscheid van die veilige witte wanden. Echte diehards schilderen zelfs het plafond, maar daar moet je aan toe zijn. Decoreren is een sleutelwoord, net zoals veel. Dus zet niet één vaas neer, maar acht; haal die souvenirs van zolder en zet ze in een vitrinekastje; lijst oude kleren waarvan je geen afscheid kunt nemen, simpelweg in.

Muren vol verschillende lijsten zijn sowieso altijd goed. Er kunnen gewoon foto’s in, maar ook droogbloemen, stukken mooi papier of behang, maar ook een serie afgedankte ringen of speelgoedautootjes. Frames zijn niet alleen voor platte afbeeldingen. De poster is trouwens weer helemaal terug en een mooi kunstwerk in een dito lijst is altijd goed.

Veel mensen zijn bang dat het zo wel erg rommelig wordt in huis. Maar het is een kwestie van goed rangschikken. Een serie leuke rommelmarktvondsten onder vijf stolpen naast elkaar is mooi; de vondsten her en der door de kamer is rommelig.

Pastels

Ook hoeft een maximalistisch interieur helemaal niet donker te zijn. Kies voor pastels en combineer die verrassend met stoere decoratiestukken. Er zijn gespecialiseerde winkels met spectaculaire woonitems zoals Spektakel in Amersfoort (van Jeroen Speksnijder, bekend van SBS6-programma Cash or trash). Manshoge dierenbeelden, felroze banken en bijzettafels op een gouden struisvogelpoot: saai is het nooit.

Gewoon eens goed op Marktplaats of in de plaatselijke brocantehal rondkijken levert ook vaak gouden vondsten op. Combineer die met prints.

Bloemen, geometrische patronen en natuurlijk exotische jungleprints. Een stijl die roept om warme velours gordijnen en natuurlijk veel planten. Die mogen tegenwoordig in geen enkel huis meer ontbreken.