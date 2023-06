Huishoudtips van Zamarra: deze dingen kun je heel goed schoonmaken met zout en citroen

1. Citroen heeft een blekende en mild desinfecterende werking. Het zout fungeert als mild schuurmiddel en absorbeert geuren.

2. Zo kunt u grof zout over een stinkende houten snijplank strooien en daar met een doorgesneden citroen overheen wrijven. Voor optimaal resultaat zet u de plank in het zonlicht, want dat versterkt de werking van het citroenzuur. Na een uurtje is de plank weer vlekvrij en stinkt deze niet meer. U hoeft hiervoor geen nieuwe citroen te gebruiken, u kunt ook de resten van een uitgeperst citroentje gebruiken of citroensap uit een flesje.

3. Door een halve, met zout besprenkelde citroen over de chromen oppervlakken te wrijven, zal lichte kalkaanslag in veel gevallen verdwijnen.

4. Ook koper knapt enorm op van een behandeling met een papje van zout en citroen.

5. Heeft u een roestvlek in een wit stuk textiel? Maak een papje van zout en citroen, smeer het op de vlek en leg het in de zon.