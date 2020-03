Oproep: ging u als kind in het lavet?

Ⓒ Hollandse Hoogte / Spaarnestad Photo - HH

Ging u als kind ook in het lavet? Of heeft u geen idee wat dat is? Een lavet hield het midden tussen een gootsteen en een badkuip. Het kunstnatuurstenen ontwerp werd vooral in de jaren vijftig en zestig veel gebruikt als bad voor kinderen én om de was in te doen.