Lezersreacties: ’We snakken naar een barre winter’

Een ijskoude winter met sneeuw en schaatsplezier hebben we al jaren niet meer gehad. Velen van u snakken dan ook naar een ouderwets barre winter.

Marian van Trigt is zo’n liefhebber. „Van mij mag het morgen gaan vriezen tot eind maart! Graag met flinke sneeuwval erbij.”

De mail van Arjan Schaap kwam recht uit het hart. „Ik verlang naar een ijs- en sneeuwrijke winter met droge vorst en zon. Ik ben van 1970 en van 1975 tot 1995 was er bij ons in noordoost Groningen elk jaar schaatsijs. Vroeg uit bed, naar de bevroren vijver voor ons huis, proberen of het hield en dan schaatsen! Die gezelligheid, koek-en-zopie, achter de meisjes aan, wat een mooie tijd. Dat is helaas voorbij.”

Anderen zijn daar niet rouwig om. Meneer Rietveld wijst op de nadelen: „Hogere stookkosten, auto’s in de prak. Ik ben bijna 83, boodschappen doen is moeilijker.”

Al denken niet alle oudere lezers er zo over. Zo schrijft mevrouw Jongewaard uit Uden: „Ondanks mijn leeftijd van 77 jaar kijk ik uit naar sneeuw en ijs.” Zelf hoop ik ook op een winterse periode met schaatsplezier, eventueel met mondkapje. Even weer wat onbezonnen gezelligheid.

IJs? Nee, dank je!

Ik verlang totaal niet naar veel sneeuw en ijs! De laatste veertien jaar brachten we de winters door in een warm(er) land en dat was heerlijk! Strand en zee, heerlijk zwemmen en wandelen.

Alina Hanskamp

IJskoud

Lekker droog, stug vriesweer is het allerbeste voor de mens. Altijd beter dan dat vochtige weer. Dus overdag een heldere hemel met zo’n vijf graden onder nul en ’s nachts 12 tot 15 graden onder nul... Heerlijk!

P. Bos

Rijden over IJsselmeer

Ik woonde van 1960 tot 1983 in de Wieringermeer en heb behoorlijke winters meegemaakt, ben tweemaal met de auto over het IJsselmeer gereden en heb sneeuwduinen van meters hoog gezien! Wat zou het mooi zijn als we weer eens op echt ijs zouden kunnen schaatsen.

Harry de Groot

Sneeuwstorm ’79

De sneeuwstorm van 14 februari 1979 zal ik nooit vergeten. Het sneeuwde maar door. Op de radio hoorden we dat het noorden totaal was afgesloten door sneeuwduinen van wel zes meter hoog!! Het leger werd ingezet om afgesloten dorpen van voedsel te voorzien. Sneeuw? Graag, maar zo extreem liever niet.

Marcel Brouwer

Echte winter

Uiteraard verlang ik naar een echte winter in Nederland. Ik heb als kind verschillende ’barre’ winters meegemaakt. Onder meer die van 1963. Later ben ik twee keer als toeschouwer naar de Elfstedentocht geweest. Wat zou het toch heerlijk zijn om dat weer eens te kunnen beleven!

Jos Wintershoven