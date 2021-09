Speciaal voor World Tourism Day (27 september): zo gedraag je je als toerist

World Tourism Day is een dag die in 1980 in het leven werd geroepen om stil te staan bij wat toerisme bij kan dragen aan het halen van de wereldwijd gestelde duurzaamheidsdoelen.

Bekijk ook: Ook in Amsterdam kun je een fantastische toerist zijn

Toegegeven, dat klinkt wat zwaar allemaal, zeker omdat je het als toerist vooral gewoon léuk wilt hebben. Maar ook, of misschien zéker, als vakantievierende bezoeker aan een ander land is het niet verkeerd een bijdrage te leveren aan iets belangrijks als duurzaamheid, of op lokale, culturele en economische vlakken. En dat hoeft juist weer helemaal niet ingewikkeld te zijn. Daarom: tips om je te gedragen als een toerist, zonder enorm de toerist uit te hangen. En daar zelf ook nog voordeel uit te halen!

1) Verdiep je

In de cultuur, in de historie, in de gebruiken en tradities van het land waar je naartoe reist. Niet alleen is het leuk om te weten wat de geschiedenis is van de stad of het land waar je op dat moment bent, het draagt ook bij aan meer beleving op de reis zelf. Zeg nou zelf, kastelen zijn mooi om naar te kijken, maar weten welke strijden er werden gestreden, maakt dat het alleen maar nog interessanter wordt, toch?

Bekijk ook: Nederland beste Europese land voor een duurzame roadtrip

2) Heb (en toon) respect

Voor die cultuur, voor die tradities, voor die gerbuiken van een land. Misschien is het in Nederland (helaas) normaal om voor te dringen om een trein in te komen, in andere landen is dat het niet, dus pas je aan en ga netjes in die rij staan. En ook al is het wellicht wat vervelend dat in Spanje de typische mañana mañana-cultuur overheerst en niet alles gaat op de tijd die is afgesproken, het beste is je er aan over te geven. Bovendien: het is vakantie, dus alle tijd!

Repsect geldt ook voor de gebouwen en kledingvoorschriften. Doe niet alles voor de leukste Instagram-foto en kleed je met respect voor de tradities aldaar.

Overigens geldt dit niet alleen voor de cultuur, maar ook voor de natuur. Zorg voor zo min mogelijjk afval, ruim het op, pak de fiets in plaats van de bus (want minder milieuvervuiling). Kleine moeite, groot plezier!

3) Pas je aan

Ook dat hoeft niet moeilijk te zijn, maar kan zelfs juist leuk uitpakken. Een menukaart in een vreemde taal? In plaats van Google Translate erbij te pakken kun je ook voor verrassing zorgen en gewoon iets bestellen. Dat kan zomaar leuk uitpakken!

Sowieso is het niet alleen leuk, maar ook duurzaam om zoveel mogelijk lokaal te eten (want dichterbij huis geproduceerde producten, dus beter voor het milieu). Die bal gehakt kan thuis altijd nog!

4) Wees nieuwsgierig

Geen zin om websites af te speuren of reisgidsen uit te pluizen voor je op vakantie gaat? Maak dan praatjes met de lokale bevolking! Als je de juiste te pakken hebt, kan diegene je alles vertellen over het reilen en zeilen in de stad of omgeving. Zo hoor je het uit eerste hand en wie weet waar je terechtkomt als je om tips voor typische restaurants vraagt.

En ook al is het soms lastig, ook vragen naar politieke situaties of overtuigingen kan een interessant gesprek opleveren, zelfs als je geen kennis hebt van (lokale) politiek.