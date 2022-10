Twijfel je over de boosterprik? Dit moet je weten

Prof. dr. Leonard Hofstra, cardioloog Cardiologie Centra Nederland: Dit is een zeer relevante vraag die ik de laatste tijd veel van onze patiënten hoor. Ondanks het grote succes van de vaccinaties tegen covid blijft er onder grote delen van de bevolking kennelijk toch twijfel bestaan.

Niet onschuldig

Laten we beginnen om onze kennis over vaccinatie en covid een boost te geven. Hierbij is het vooral belangrijk is om je te realiseren dat het virus nog steeds onder ons is en dat ook de nieuwe varianten je nog steeds heel ziek kunnen maken. Het virus is zodoende nog steeds niet onschuldig.

Daarnaast wordt steeds duidelijker dat het doormaken van covid wordt geassocieerd met een sterk verhoogde kans op ontwikkeling van hart- en vaatziekten.

Zo liet een grote studie onder 5 miljoen (!) mensen zien dat covid-besmetting zorgt voor een 80% hogere kans op gevaarlijke hart- en vaatziekten zoals een hartinfarct of een beroerte.

Naschok

Het onrustwekkende van deze studie was dat ook milde covid was geassocieerd met een sterk verhoogde kans op calamiteiten. Dit kan betekenen dat we ons moeten opmaken voor een grote naschok binnen de cardiologie.

Krachtig

De vraag is nu of vaccinatie tegen deze complicaties helpt. Een recent gepubliceerde studie geeft een krachtig antwoord op deze vraag.

Uit deze studie onder meer dan 200.000 deelnemers blijkt dat gevaccineerde patiënten met covid een 50% lagere kans hebben op een hartinfarct in vergelijking met ongevaccineerde patiënten met covid. Ook beroertes komen 60% minder vaak bij gevaccineerden voor.

Na deze kennisboost zou ik niet twijfelen over de boosterprik!

