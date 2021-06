Disneyland Paris weer open met nieuwe attracties

Gasten kunnen weer genieten van iconische attracties zoals Pirates Of The Caribbean, Star Wars Hyperspace Mountain en Big Thunder Mountain. Maar het park heeft ook een aantal nieuwe dingen te ontdekken.

Nieuw

In Walt Disney Studios Park, is donderdag de nieuwe attractie Cars Road Trip geopend. Deze nieuwe ervaring neemt gasten mee naar de wereld van de Pixar Cars films, langs de idyllische Route 66. Gasten reizen aan boord van een tram en ontmoeten onder andere Bliksem McQueen en Martin.

Ook nieuw zijn de zogenaamde selfiespots, waar fans een speciaal moment kunnen beleven met hun favoriete figuren uit de Disney, Pixar, Star Wars en Marvel werelden.

Op 21 juni opent ook het nieuwe Disney's Hotel New York - The Art of Marvel, een eerbetoon aan de thuisplaats van vele Marvel-superhelden en hun bedenkers. Iets later, op 1 juli, is in de nieuwe Studio D de première van de nieuwe familieshow Disney Junior Dream Factory.

Ⓒ Disneyland Paris

Maatregelen

Het pretpark wil een veilige omgeving zijn voor de gasten. Het dragen van een mondkapje is in Disneyland Paris daarom verplicht voor alle gasten van 6 jaar en ouder. Bovendien staan er in het hele park bijna 2.000 dispensers waar de handen kunnen worden gedesinfecteerd.

Toegangskaarten moeten vooraf gereserveerd worden.