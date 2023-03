Dit valt er allemaal te doen in levendig Arnhem

Voor degenen die Arnhem per auto bezoeken en parkeren in de parkeergarage bij het Centraal Station: succes. De ontwikkeling en bouw van het stationsgebied duurde zo’n 19 jaar en zo lang heb je ook ongeveer nodig om de uitgang en auto te vinden. Het project mag dan verschillende prijzen hebben gewonnen, uw verslaggeefster was blij dat ze eruit was.

Levendig

Eenmaal op het plein ontvouwt zich de levendige sfeer waar Arnhem zo om wordt gewaardeerd. Op naar het Modekwartier, geliefd onder de modeliefhebbers en -experts. Hoewel Amsterdam met haar modeweek vaak in de schijnwerpers staat, gebeurt ook in de hoofdstad van de provincie Gelderland het nodige, zo niet meer. Met dank aan de toonaangevende Artez-opleiding die onder meer Viktor & Rolf voortbracht.

Een lust voor het oog, met kleine boetiekjes, monoshops en de nodige winkels waar vaklieden hun ambacht uitoefenen, wat resulteert in de mooiste sieraden, bijzondere kledingontwerpen en een grote dosis woondesign, al dan niet vintage.

Zo stappen we binnen bij Public Skate Shop, met een muur vol mooie boards. Die vinden we ook bij Rolling Vinyl, samen met items als poppetjes die met de daar verkrijgbare verfbussen eigenhandig tot kunst kunnen worden verheven. Of neem Atelier Victor Tijsen, waar Stefan – hij vernoemde de zaak naar zijn vader – metaal bewerkt waarbij hij het oude ambacht in ere houdt, maar ook nieuwe technieken gebruikt.

Gemoedelijk

Het Modekwartier is de favoriete wijk van modestylist Annet Veerbeek die ons op sleeptouw neemt. Hier heeft ze haar atelier, maar bovenal kent ze de wijk op haar duimpje. Ze roemt de onderlinge sociale band van de ondernemers in de wijk, die ook wel Klein Notting Hill wordt genoemd, al zijn het vooral de typerende arbeiderswoninkjes die de buurt kenmerken.

Dat was dat vroeger wel anders: Klarendal was een Vogelaarwijk, een van de veertig probleemwijken in Nederland. „De politie kwam hier niet eens als er wat aan de hand was”, stelt Veerbeek. De vaste bewoners keken met argusogen naar alle creatievelingen die voor, in hun ogen, een habbekrats panden mochten huren. Maar juist door die diversiteit aan mensen en winkels is het juist een van de leukste wijken van Arnhem geworden.

Al moeten de andere wijken ook niet worden vergeten. Elk heeft een eigen karakter. Zoals Sonsbeek, Zijpendaal & Sint-Marten met haar groene stadsparken, maar ook voor vertier, want er wordt genoeg georganiseerd. Schaarsbergen als uitgang naar de natuur, zo naar de Hoge Veluwe (een fiets is zo gehuurd). Het Spijkerkwartier dat te boek staat als meest bruisende buurt.

Mooi om te zien hoe Arnhem zich met de nodige steun maar vooral door eigen veerkracht en creativiteit heeft opgebouwd tot een veelzijdige stad die op een kleine oppervlakte veel biedt: een gezellig (uitgaans/winkel)centrum, meer rauw en industrieel met de nodige streetart, creatief met al het design en een dot historie. „Arnhem bestaat uit allerlei kleine dorpjes”, vat Verbeek samen. Dat is te merken aan de diversiteit aan winkels, huizen en mensen.” Maar vooral te voelen aan de sfeer: gemoedelijk en vriendelijk.

Voor op de lijst:

Op z’n Engels

Struin door de 7 Straatjes, met onder meer de Arke Noachstraat en Eiland. In de historische panden huizen de leukste winkeltjes, zoals Hartley’s The English Shop. De naam zegt het al: hier vind je alles in typisch Engelse stijl. Ingrediënten voor de lekkerste pies, cottagestijl woonaccessoires, benodigdheden voor high tea: het is een ware English party.

Arke Noachstraat 6, hartleysarnhem.nl (en de straten eromheen)

Op grote hoogte

Hoog in de Eusebiuskerk kun je (betaald) het glazen balkon betreden en bij goed weer heb je spectaculaire uitzicht over de stad, de Rijn, de Betuwe, de Veluwezoom, de Achterhoek en Nijmegen. Met een audiotour word je door de geschiedenis van de kerk en Arnhem geleid.

Kerkplein 1

Hebberigmakend

Conceptstore Loft is een lust voor het oog, en een gevaar voor de portemonnee, met zoveel leuks. Goed gemaakte kleding, eigentijdse interieuraccessoires en leuke hebbedingetjes: knap als je hier zonder iets te kopen uit weet te komen.

Weverstraat 39, loftloft.nl

Ondergronds

Onder de winkelstraten van Arnhem bevinden zich zo’n 36 eeuwenoude kelders, in 2001 in oude glorie gerestaureerd en onderling met elkaar verbonden. Met een gids zijn ze te bezoeken, waardoor je dus onder een groot gedeelte van de stad doorloopt.

Oude Oeverstraat 4A, historischekelders.nl

Geschiedenis

Het Openluchtmuseum geeft een beeld van het leven in Nederland door de eeuwen heen. Wonen, werken, recreatie en tradities van de Nederlanders worden aan de hand van veelal verplaatste originele gebouwen zoals diverse soorten molens, huizen, boerderijen, gebedshuizen en werkplaatsen in beeld gebracht. Tijdens het laagseizoen zijn de historische gebouwen in het Openluchtmuseum gesloten en is het museum geopend als wandelpark. Even de website checken dus.

Hoeferlaan 4, openluchtmuseum.nl

Zeep

De winkel van Botmaen van Bennekom is sowieso een feestje, met de meest uiteenlopende soort, maten, vormen zeep. Daar gaat een vak achter schuil, met een 3 uur durende workshop kan ook jij het ambacht in de vingers krijgen.

Sonsbeeksingel 96, botmaenvanbennekom.nl

Ingemaakt

’Taste, no waste’ is het motto van Pickle de Winkel. Hier worden overschotten van (lokale) producten, gedoneerd door particulieren en horeca, geconserveerd in plaats van de prullenbak in gekieperd. Zuurkool, kimchi, maar ook paté en soepen met bouillon van botten die biologische slagers anders weg zouden gooien: het staat allemaal in de schappen.

Klarendalseweg 34

Choco-hemel

In CHCO Café (Chocolate Company Café) gaat je chocoladehart smelten. De killer brownie is beroemd, maar er is ook gewoon oer-Hollandse appeltaart.

Koningstraat 67, chocolatecompany.nl/nl/locaties/arnhem

Goed proeven

Over het gebouw waar hotspot Goed Proeven zit is van alles te vertellen: het voormalig stationpostkantoor werd in 1887 in gebruik genomen, maar in 2005 ontmanteld en een paar kilometer verderop opnieuw opgebouwd. Oude foto’s aan de muur binnen herinneren eraan. Op de kaart shared dining-gerechten, maar ook kakelverse ovenpizza’s.

Klarendalseweg 536, goedproeven.nl

Worst

Als je worst lust, moet je bij Woarst zijn. De Italiaanse charcuteriewinkel staat er namelijk om bekend, met zijn ruime aanbod aan Italiaanse – inderdaad – worsten. Ook de (afhaal)broodjes hier zijn beroemd.

Bentinckstraat 55, woarst.nu

Vegan

Studio Konijnenvoer is een begrip onder vegetariërs. Met De Chique Zaak en Trattoria 89 hebben ze twee verschillende concepten in de stad, waarvan iedereen weet: welke vorm je ook kiest, het is altijd goed. De Chique Zaak is logischerwijs meer verfijnd, met een zevengangerdiner, Trattoria 80 is laagdrempeliger Italiaans.

Konijnenvoer.com

Bekijk ook: Niets is wat het lijkt in dit restaurant in Arnhem

Centraal

Veel gunstiger kan een hotel niet liggen: recht tegenover Arnhem Centraal ligt Hotel Haarhuis. Een statig pand met mooie kamers, fijn dakterras en met LOCALS als aan te raden restaurant.

Stationsplein 1, hotelhaarhuis.nl

Portugese pleur

Geen stedentrip zonder goede koffie. Dat kan bij Bomboca in het Spijkerkwartier, dus even buiten het centrum. Mede-eigenaar João komt uit Portugal, dus alle lekkernijen hier hebben een Portugees – dus smakelijk – tintje.

Eusebiusbuitensingel 10

Kids

Even buiten Arnhem waan je je even in Amerikaanse sferen. Roadhouse Arnhem Bar & Kitchen is opgezet als een typische Amerikaanse diner, met dito eten. In een saloon-setting eet je uiteraard burgers en steaks, al staat er veel mee rop het uitgebreide menu. Voor de kids is er een grote speelruimte met onder meer flipperkasten, klimruimte en bioscoop. Als het eten klaar is, hoeven de ouders niet van tafel om de kinderen van het klimrek te halen: ze krijgen een buzzer zodat ze weten wanneer ze aan hun kindermenu kunnen!

Amsterdamseweg 467, roadhousearnhem.nl

Energie

’Maaltijden waar je energie van krijgt’, zo duidt eetwinkel Stroom haar waar. Neem de Turkse bol met gegrilde groenten, avocado, oesterzwam en ajvar, diverse bowls en de door henzelf aangeprezen salades en wraps. Vers en veel groente, om mee te nemen of ter plaatse te eten. Al lonken ook de Oreobrownie en Blondie met frambozencoulis

Sonsbeeksingel 160, bestellenbijstroom.nl

Meer informatie: visitarnhem.nl