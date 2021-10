Dit zijn de topbestemmingen voor 2022

Bij het samenstellen van de lijst lag de focus dit jaar vooral op duurzaamheid. Zo is er gekeken op welke bestemmingen je als reiziger kunt genieten van een duurzame en verantwoorde vakantie. Ook is uiteraard gekeken naar de ’wow-factor’ van de bestemming.

Op basis van nominaties door Lonely Planets reisexperts is de lijst Best in Travel 2022 opgesteld. De nummer één place to be in 2022 zijn de tropische Cookeilanden, in de zuidelijke Grote Oceaan, ten noordoosten van Nieuw-Zeeland.

De Cookeilanden-archipel wordt geroemd om de verschillende zogenaamde ’eco-initiatieven’ waaronder de Marae Moana, 's werelds grootste beschermde zeereservaat. Als reiziger kun je er bovendien genieten van verschillende landschappen en culinaire hoogstandjes.

Tweede op de lijst is Noorwegen, bekend om de indrukwekkende gletsjers. Hier wordt volgend jaar hotel Svart geopend, een bijzonder energiezuinig hotel met 99 kamers dat 85% minder energie moet gaan gebruiken dan andere hotels. Svart wordt gebouwd op de fjord Holandsfjorden.

Mauritius staat op nummer 3 in de lijst, een droombestemming die onlangs weer geopend is voor internationale reizigers.

Deze tien landen zijn volgens Lonely Planet een bezoek waard:

1) De Cookeilanden

2) Noorwegen

3) Mauritius

4) Belize

5) Slovenië

6) Anguilla

7) Oman

8) Nepal

9) Malawi

10) Egypte

Top 10 steden

Lonely Planet onderzocht ook welke steden je in 2022 niet mag missen. Die top 10 ziet er als volgt uit:

1) Auckland, Nieuw-Zeeland

2) Taipei, Taiwan

3) Freiburg, Duitsland

4) Atlanta, Amerika

5) Lagos, Nigeria

6) Lefkosia, Cyprus

7) Dublin, Ierland

8) Merida, Mexico

9) Florence, Italië

10) Gyeongju, Zuid-Korea