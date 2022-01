Dagrecept: Pasta met room, zalm én witlof

Witlof belandt dikwijls rauw in salades of in de oven, met ham en kaas. Je kunt het echter ook gebruiken voor een romige pasta met gerookte zalm. Het recept is van verseoogst.nl, een site van de groente- en fruitsector met informatie over talloze producten. Je leest bovendien wanneer bepaalde producten uit eigen land komen; handig als je graag voor lokaal kiest.

Kook de pasta met wat zout beetgaar, verhit de olie in een wok of koekenpan en roerbak het witlof 3-4 minuten en leg apart. Voeg vervolgens de mosterd, witte wijn en room toe en laat de saus iets inkoken. Voeg de in stukjes gesneden zalm en witlof toe. Laat nog even goed doorwarmen. Verdeel de pasta over de borden en schep de saus met witlof en zalm eroverheen. Garneer met een beetje dille.

Nodig voor 2 personen:

- 200 g pasta naar keuze

- 400 g witlof (schoon, in de lengte doormidden en daarna middendoor gesneden)

- 1 el mosterd

- 1 scheut droge witte wijn

- 100 ml room

- 200 g gerookte zalm (in kleine reepjes gesneden)

- zout, peper

- 1 takje dille

- 2 el olie