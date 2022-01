Wegdromen: 5x musea die nét even anders zijn

Soms is de kunst niet in het museum, maar is het museum de kunst. Kijk maar!

Museum voor Gebroken Relaties

Het concept is precies zoals de naam doet vermoeden: in Zagreb, Kroatië staat een museum dat compleet is ingericht met voorwerpen uit op de klippen gelopen relaties. Dit museum van gebroken harten begon als een grap, totdat steeds meer mensen een symbool van hun verloren liefde doneerden en de collectie uitgroeide tot een heuse bezienswaardigheid.

Vandaag de dag heeft het museum van gebroken harten door tientallen steden getoerd en worden er nog steeds nostalgische items met een korte omschrijving aan de verzameling toegevoegd. Misschien zou je het deprimerend noemen, maar in werkelijkheid valt dat reuze mee. Het museum is vooral heel menselijk.

Onderwatermuseum

Voor wie een doorsnee museum nét niet spannend genoeg vindt, is er Museo Atlantica in Lanzarote, Spanje. Dit museum bevindt zich op een wel heel bijzondere plek, namelijk onder water! Bezoekers moeten eerst leren duiken voordat ze toegang krijgen tot de verzameling onderwaterbeelden. Voor deze beelden hebben echte inwoners van Lanzarote model gestaan.

Van paleis tot museum

Het felgroene gebouw van de Hermitage in Sint-Petersburg is erg herkenbaar. Van de buitenkant ziet het er statig en imposant uit; het is dan ook een van de grootste kunst- en cultuurmusea ter wereld. Aan de binnenkant valt er een enorme collectie aan antieke objecten en kunstvoorwerpen te bewonderen, waarvan het meeste bij elkaar is verzameld door Russische tsaren.

De Hermitage is verspreid over verschillende gebouwen en dependances, waaronder eentje in ons eigen Amsterdam! Toch is, voor de kunstliefhebber, het Winterpaleis in Sint-Petersburg (vroeger een paleis, nu een museum) absoluut een bezoekje waard.

Tuinen van Monet

Wie de Claude Monet tuinen in het Franse dorpje Giverny bewandelt, kijkt zijn ogen uit. In de romantische tuin, waar kunstschilder Claude Monet 40 jaar heeft gewoond, vind je een magisch uitzicht van elegante bruggetjes, heldere wateren en een bloemenzee met alle soorten bloemen die je maar kunt bedenken.

Op het moment wordt de idyllische omgeving beheert en onderhouden door een non-profitorganisatie. Bezoekers kunnen voor een kleine betaling hun hart ophalen in de prachtige tuinen waar Monet de inspiratie voor zijn kunst uit heeft gehaald.

NEMO

Wie in Amsterdam woont kan er bijna niet omheen: het herkenbare gebouw van NEMO is al te spotten als je met de trein het centraal station binnenkomt. Velen vinden dat het gebouw van NEMO op een schip lijken, maar eigenlijk is het door Renzo Piano ontworpen om de ingang van de IJ-tunnel voor te stellen. Of eerder: een spiegeling daarvan.

NEMO is een van de bekendste musea in Amsterdam en, met goede reden, voor zowel jong als oud publiek een populaire hotspot. Dit is vooral vanwege de mogelijkheid om alles in de wetenschap en technologie zélf te ontdekken. Hun motto is dan ook ‘Hands On!’ en dat is precies wat er gebeurt.