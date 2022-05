Column Babette: Kom maar door met die flirtende, fluitende bouwvakkers

Het was zo’n fluitje van vroeger. Net als zijn opmerking: ’Goedemorgen kanjer’. Ik keek omhoog, zocht de bouwvakker.

Toen-ie me vanaf de steiger ook nog een vette knipoog toewierp, riep ik (met eenzelfde knipoog) dat dit echt niet meer kan in deze tijd. De bouwvakker antwoordde laconiek: ’Ach schat, wat een onzin.’

Gelijk heeft-ie. Dat er nauwelijks nog naar me wordt gefloten, heeft natuurlijk alles te maken met mijn bouwjaar.

Maar ook: de fluitende bouwvakker is een uitstervend fenomeen. Want politiek incorrect en als het aan gemeenten ligt, zelfs verboden. Dus denken de meesten twee keer na voordat ze hun mond opentrekken.

Jammer. Zo had ik de bouwvakker eigenlijk willen zeggen dat hij mijn dag maakte. Maar zoals hij niet meer mag fluiten, heb ik het gevoel dat ik dat niet meer kan zeggen. Ik hoef geen groot huis-, tuin- en keuken-onderzoek op te zetten om te weten dat veel vrouwen dat net zo voelen.

Of we zijn doorgeslagen? In ieder geval stilgevallen, uit angst voor de reactie. Natuurlijk, de reset is hard nodig. Ik ken geen vrouw die nooit wordt lastiggevallen.

Maar tegelijkertijd kan het niet de bedoeling zijn dat we ook alle sjeu door het gootsteenputje spoelen, toch? Als man ben je een daredevil als je het nog aandurft een collega met haar leuke truitje te complimenteren.

Daarnaast vertelde een vriendin dat haar dag goed begon toen ze door het park naar het werk fietste en een man achter haar riep: Hé, waar gaan die lekkere billen heen? Ze moest er hard om lachen, vond het een grappig compliment. Maar haalde het niet in haar hoofd dat later op het werk te vertellen.

Meer dan tien jaar geleden bleek uit onderzoek van ons magazine VROUW dat een flinke meerderheid van de ondervraagde vrouwen aandacht van bouwvakkers leuk vond.

Ik denk dat het tijd is voor nieuw onderzoek. En weet de uitkomst al: kom maar door met die flirtende, fluitende bouwvakkers.

