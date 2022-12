Zo krijg je het tafelkleed na het kerstdiner weer helemaal schoon

1. Maar liefst 34 procent van de Nederlanders haalt deze Kerstmis het gourmetstel uit de kast. Hebt u geen plastic zeiltje, dan is een gourmetavondje mogelijk een bron van de meest uiteenlopende vlekken op het tafelkleed.

2. Wilt u het tafelkleed weer brandschoon krijgen, laat het dan niet te lang vies in de wasmand liggen. Hoe langer vlekken de kans krijgen om in te trekken, des te lastiger ze weer zijn te verwijderen.

3. Is er vooral gekliederd met olie, boter of sauzen? Smeer deze vlekken dan voor het wassen met een vloeibaar vlekkenmiddel of ossengalzeep in en laat dit een kwartiertje inwerken voordat u het kleed in de wasmachine doet.

4. Vlekken met een sterke kleur zoals rood fruit, koffie of kringen van rode wijn kunnen hardnekkig zijn. Laat het tafelkleed in dit geval minimaal een uur weken in een emmer water met een schep oxipoeder voor de was.

5. Wilt u er zeker van zijn dat het kleed weer vlekvrij wordt, kies dan een wasprogramma met voorwas. U kunt ook nog een schep oxipoeder toevoegen aan het wasmiddelvakje, als waskrachtversterker.