Gat boren in de muur? Gebruik een scanner!

De angst om gaten in de wand te boren, heeft natuurlijk niet alleen te maken met het feit dat je dan met een gat in je gestucte of geschilderde wand achterblijft, maar ook met het feit dat er achter die muur van alles aan de hand is wat je niet kunt zien. Er lopen elektriciteitskabels of misschien wel een waterleiding doorheen.

Hoe is de muur gebouwd? Is het een stenen muur, zijn het houten platen, is de wand opgebouwd uit stijlen met gipsplaten ertegenaan, zijn die stijlen van hout of van metaal? Allemaal zaken waarmee je rekening moet houden. Datzelfde geldt voor je vloer.

Van een aantal dingen kun je uitgaan. Als er een stopcontact of schakelaar in de muur zit, kun je op je vingers natellen dat er vanaf dat stopcontact bedrading achter de wand loopt. In de keukenmuur zit ergens een waterleiding. Stijlen en dwarsbalken zitten over het algemeen op een afstand van 40 tot 60 centimeter van elkaar en zijn 38 tot 45 mm breed.

Maar waar lopen die kabels in de buurt van dat stopcontact of schakelaar precies en is de afstand tussen de stijlen wel aangehouden? Om zulke dingen te meten, bestaan er scanners. Je hebt ze om stroom te detecteren, of hout of metaal, maar er zijn ook apparaten met verschillende standen waarmee je alles kunt scannen. Hoe zo’n apparaat precies in zijn werk gaat, vind je in de gebruiksaanwijzing. Ga nooit aan de slag zonder die goed door te lezen!

Doorgaans zijn er dingen waarmee je sowieso rekening dient te houden. Draag nooit metalen sieraden of een horloge, die kunnen de werking van de scanner beïnvloeden. Zorg ervoor dat er geen andere elektrische apparaten of metaalhoudende bouwmaterialen in de buurt zijn. Ze zorgen er allemaal voor dat de detector minder accuraat werkt. Ook vocht heeft invloed.

Heb je net behangen of geschilderd, gebruik de scanner dan niet. Wacht een goede week zodat alles goed droog is. Is je muur niet glad, plaats dan een stuk karton tussen de wand en de detector, dan werkt hij waarschijnlijk beter.

De meeste scanners zijn gevoelig voor statische elektriciteit. Dit kun je ondervangen door je hand plat op de muur te plaatsen, op een paar decimeter afstand van de detector. Ga nooit alleen op de resultaten van het meetinstrument af maar raadpleeg alle andere beschikbare bronnen. Check, als ze er zijn, de bouwplannen of -tekeningen van je huis.

Misschien de belangrijkste tip: zet altijd de stroom uit voordat je in muren gaat boren. Hoe goed je ook meet, je kunt altijd een kabel over het hoofd zien. Je wilt echt niet onder spanning komen te staan.

Op mijn YouTube-kanaal Mulder Maakt staat een video over zo’n multiscanner. Ik hoop niet dat ik je bang heb gemaakt om de boor te pakken? Zolang je de veiligheid in acht neemt, kan er niet zoveel gebeuren. Als je iets sloopt, onthoud dan: alles is te fiksen!

