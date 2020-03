Vandalen vernielen bekendste boom Nieuw-Zeeland

De boom, een wilg met een eigen hashtag, #thatwanakatree, staat in het water vlakbij de kust van Lake Wanaka en is minstens tachtig jaar oud. Luisa Apanui, Wanaka-fotograaf, zag de takken liggen in het water, zo vertelt ze aan de website Stuff. „De beroemde onderste tak die horizontaal over het water hing, is nu weg.”

De takken zijn naar het vaste land gesleept en het lijkt erop dat er een handzaag of een kettingzaag gebruikt is. „Iedereen is er kapot van. Het is zo verdrietig dat iemand dit met opzet doet. Sommige mensen haten de boom omdat hij zoveel aandacht krijgt maar de meesten vinden hem fantastisch, vooral fotografen.”

Bestuurslid van de Wanaka Community Chris Hadfield noemt het een „compleet gevoelloze daad.” „De boom heeft al zo lang van alles overleefd, dus ik denk dat hij dat nu ook gaat doen, maar ik snap niet waarom iemand dit zou doen.”