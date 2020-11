Een bananenschil om je schoenen te poetsen, en meer voedselweetjes

Eén op de vijf Nederlanders heeft dit jaar meer voedsel verspild dan normaal, omdat we meer inkopen dan nodig is. Vaak weten we niet waar we dat voedsel moeten laten. Maaltijdboxleverancier HelloFresh deed onderzoek en geeft ons een aantal tips om voedselverspilling tegen te gaan.

Eten in de koelkast bewaren

Je weet vast dat niet alle groenten en fruit een plekje in de koelkast hoeven te hebben. Bepaalde groenten kunnen niet tegen de extreme kou in de koelkast. Komkommer is hier een voorbeeld van, deze kun je het beste buiten de koelkast bewaren op een koele plek. Ook de sinaasappel verdient een plekje buiten de kou. Het vocht bederft de schil en zo wordt de smaak aangetast.

Een ander slim koelkasttrucje is om deze te gebruiken voor het verlengen van de houdbaarheid. Leg bijvoorbeeld je bananen of avocado’s eerst in de fruitschaal. Zijn ze rijp? Verplaats deze naar de koelkast om ze een week langer te bewaren.

De perfecte indeling

Weinig inzicht in wat er in de koelkast staat? Geef de oude producten een plekje vooraan in de koelkast, zodat je deze het eerste opmaakt.

Voor de indeling zelf zouden de lades in de koelkast perfect zijn voor groenten en fruit. Zet restjes/kliekjes op de bovenste plak samen met zuivelproducten, zoals yoghurt of slagroom. Voorgekookte ingrediënten passen goed op de tweede plank. Zo houd je bijvoorbeeld vlees en verste pasta gescheiden van rauw vlees en vis. De deur van de koelkast kun je vullen met verse kruiden, eieren, sappen en sauzen.

Tweede leven

Voedselverspilling wordt ook veroorzaakt door het weggooien van delen van je eten die je nog prima zou kunnen gebruiken. Banenschil over? Gebruik die om je leren schoenen te poetsen. Citroenschillen? Hiermee kan je goed je waterkoker en koffiezetapparaat ontkalken.

Ook koffiedik wordt vaak onnodig weggegooid. Vochtige koffiedik in je koelkast zetten werkt perfect tegen vieze geurtjes.