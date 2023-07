Alieke reist de wereld over zonder vakantiedagen op te nemen: zo doet ze dat

Drama

„Met familie en vrienden zou ik naar Frankrijk gaan. Mijn vader ging alvast met de auto en samen met een vriendin zou ik het vliegtuig nemen. Het was vlak voor mijn eindexamen en ik had veel zware boeken nodig die ik alvast aan mijn vader meegaf.

Toen miste ik mijn vlucht. We zouden maar een paar dagen gaan en omboeken lukte niet. Vlak voor mijn examen kon ik niet studeren omdat mijn boeken in Frankrijk waren! Dat werd last minute stampen toen mijn boeken terug in Nederland waren. Wat een stress.”

Droom

„Ik reis al zo’n vijftien jaar solo de wereld over. Sinds een paar jaar in de vorm van workations: een combinatie van werk en vakantie. Ideaal omdat het je zo geen vakantiedagen kost. Zo kreeg ik opeens extra mogelijkheden om meer van de wereld te zien. Inmiddels run ik sinds een jaar fulltime mijn eigen workation business, met een blog en een website, en ik organiseer workations voor anderen.”

Vertraging

„Vertraging is nooit leuk, maar aangezien ik overal op mijn laptop kan werken doe ik dit altijd op het vliegveld. Je kunt dan toch weinig doen en ik hou niet zo van shoppen. Dan plan ik altijd wat makkelijk werk in zodat het niet als verloren tijd voelt. Als ik echt moet kiezen: Singapore Changi Airport. Die luchthaven is een hele beleving, een soort indoor tropisch paradijs met waterval en al.”

Verste reis

„Zuid-Afrika, gevolgd door Bali en Costa Rica. In Zuid-Afrika ging ik drie weken op groepsreis van Johannesburg naar Kaapstad. Superspannend om zoiets alleen te doen, maar al snel bleken mijn reisgenoten heel gezellig en vond ik het een geweldig avontuur in Afrika. Begin dit jaar ging ik vijf weken op workation naar Bonaire en Curaçao, weg van de Nederlandse kou.”

Gadget

„Zonder mijn earpods kan ik niet. Sinds kort neem ik ook een opklapbare laptopstandaard mee, voor een ergonomische werkhouding. Weegt niks en je stopt ’m makkelijk in je rugtas.”

Gekste voedsel

„Kikker in Cambodja. Een local nam me een dag mee om zijn land te laten zien. Qua eten ben ik vrij makkelijk en de menukaart was onleesbaar. Ik zei: ’Doe maar wat.’ Dat bleek een kikker te zijn. Het smaakte verrassend lekker, eigenlijk beter dan kip.”