Maakt geld gelukkig? Dit zegt de wetenschap erover

Wetenschapper Daniel Kahneman van de toonaangevende Princeton University publiceerde in 2010 zijn onderzoek, waarin hij met het geluksplateau op de proppen kwam. Kahneman monitorde in 2008 en 2009 het welzijn van ruim 450.000 Amerikanen en concludeerde – kort gezegd – dat zij boven een inkomensgrens van 75.000 dollar per jaar niet gelukkiger worden van meer geld.

Toch kwam er ruim tien jaar later een tegengeluid. Matthew Killingsworth, onderzoeker aan de Universiteit van Pennsylvania, trok op basis van zijn wetenschappelijk onderzoek namelijk heel andere conclusies. Hij stelt dat mensen wél gelukkiger worden van meer geld. Ook als dat bedrag ruimschoots boven de eerder gestelde ‘geluksgrens’ van 75.000 dollar uittorent.

In plaats van ruziën over wie nou gelijk heeft, zijn deze wetenschappers een samenwerking aangegaan. Wat blijkt? Een hoger salaris zou over het algemeen wel degelijk meer geluk opleveren. Toch ligt het op individueel niveau net wat ingewikkelder. Vooral bij mensen die ongelukkig zijn, lijkt het erop dat zij gelukkiger worden van meer inkomen – tot een grens van zo’n 90.000 euro per jaar.

Voor de middenmoot geldt: extra geld zorgt voor net wat meer geluk. Voor de meest gelukkige mensen groeit ook het geluk boven een inkomensgrens van 90.000 euro per jaar. Wel belangrijk om te vermelden: het onderzoek is uitgevoerd op Amerikaanse bodem, waar het modaal inkomen een stuk hoger ligt dan in Nederland. Daar is het modaal salaris namelijk gelijk aan een kleine 60.000 euro, terwijl Jan Modaal het in Nederland moet doen met zo’n 40.000 euro bruto op jaarbasis.

Ben je al rijk, maar wel ongelukkig? Dan zal extra geld ook niet bijdragen aan meer geluk. Ben je al gelukkig, dan kan extra geld wel zorgen voor extra geluk.