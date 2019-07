Obesitas-deskundige Liesbeth van Rossum van het Erasmus MC.

Rotterdam - Morbide obesitas leidt in toenemende mate tot een operatieve ingreep. De keuze voor bijvoorbeeld een maagband of een gastric bypass om af te komen van het overgewicht is sinds 2013 toegenomen van 17 op de 10.000 Nederlanders naar 22 op de 10.000 in 2017.