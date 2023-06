Dagrecept: Gevlinderde kip voor de barbecue

Handig als je kip gelijkmatig wilt garen en salmonella geen kans wilt geven. Julius Jaspers deelt in zijn Masterclass BBQ boek een mooi gerecht voor een hele gevlinderde kip. Leg de kip met de borst naar beneden op een plank en knip haar met een keukenschaar open langs de ruggengraat.

Knip als de kip open is langs de andere kant de ruggengraat eruit. Als je de kip nu openvouwt, zie je een wit stuk bot zitten: het borstbeen. Als je het borstbeen een stukje insnijdt met een scherp mes, kun je daarna met je vingers het borstbeen eruit wippen (met de vingers onder het been wroeten).

De kip is nu klaar voor bereiding. Als je barbecue niet te groot is, snij haar nog een keer doormidden. Pak een baksteen in in aluminiumfolie en verwarm de steen voor op de barbecue. Smeer de kip in met olijfolie en bestrooi met tijm, zout en peper. Leg de kip met de velkant op het rooster en leg de baksteen op de borsten.

Gril de velkant in 10 minuten krokant, draai de kip om en gril ook de 'binnenkant', controleer de kerntemperatuur (meer dan 70 graden). Meng de pesto met crème fraîche en breng op smaak met zout en peper. Serveer de kip in delen gesneden, met de pestocrème.

Nodig voor 4-6 personen:

- 1 boerderijkip (1½ kg)

- 100 ml olijfolie

- 5 takjes tijm

- 100 g pesto

- 100 g crème fraîche

- zout en peper

- temperatuur 200 graden

- indirect vuur