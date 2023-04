Kroepoek getest: deze merken zijn het lekkerst

Kroepoek is een geliefd bijgerecht in de Indonesische keuken. Hoewel we in Nederland vooral de kroepoek oedang kennen, gemaakt van gemalen garnaal en tapiocameel, worden in Indonesië nog vele tientallen soorten gemaakt. Bijvoorbeeld op basis van cassave, aardappel, vis, pinda’s en knoflook, om er een aantal te noemen.

De bereiding van kroepoek gaat als volgt: garnalen en/of vis worden gedroogd en gemalen en vermengd met tapiocameel, ei, zout en kruiden. Hiervan wordt een deeg gekneed dat wordt gestoomd. Dat wordt weer in heel dunne plakjes gesneden. Die worden gedroogd en vervolgens in olie gebakken.

De kroepoek die in Nederland wordt gemaakt, heeft in principe weinig meer te maken met het echte werk in Indonesië. De kroepoek oedang van garnalen en tapiocameel is meestal in drie varianten verkrijgbaar: naturel zonder kruiden, Java (mild gekruid) en Bali (iets pittiger gekruid).

We testen deze week de Bali-variant omdat die het meest is gekruid en we naar verwachting de meeste verschillen zullen proeven. De kroepoek van Sum & Sam (onder meer te koop bij Spar en Vomar) viel als eerste af. „De minste van allemaal, de crunch valt tegen” en „Te gewoon, beetje niksige smaak”. Hierbij moet gezegd dat je de garnalensmaak nog wel proeft.

Jumbo viel ook tegen. „Dit smaakt vooral zout, ik proef geen andere kruiden.”

Slechts drie merken scoorden meer dan een voldoende. te weten Snack Daily (Lidl), Fortune Express (Aldi) en Conimex.

Top 3

1. De budgetsupermarkten scoren deze week erg goed, met de Snack Day-kroepoek van Lidl op de eerste plaats. „Lekker, knapperig, kruidig en zout genoeg.” „Goede garnalensmaak en een prettige bite.” €1,29 per 100 gr

2. Op een tweede plaats staat Aldi met de kroepoek van Fortune Express. „Uitgesproken smaak, ik proef ook een beetje citrus.” „Goed gekruid, fijne textuur.” „Mooi bros en krokant.” €1,29 per 90 gr

3. Het bekende merk Conimex (verkrijgbaar bij onder meer Albert Heijn en Jumbo) maakt de top drie compleet. „Deze smaakt wat aan de zoete kant, maar hij is wel lekker gekruid.” Anderen waren echter kritisch en vonden de chips „iets te flauw en en te hard”. €1,79 per 75 gr