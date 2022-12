Premium Het beste van De Telegraaf

Natuur in Nederland Zo proberen boswachters de populatie van wilde konijnen omhoog te krijgen

Door Marjolein Schipper Kopieer naar clipboard

De verwachtingen zijn hooggespannen nu er bij wijze van proef konijnen in het duingebied zijn uitgezet. Ⓒ foto Getty Images

Ze staan bekend om hun voortplantingsdrift maar toch gaat het steeds slechter met het (wilde) konijn in Nederland. Vergeleken met 1997 is slechts een kwart van de populatie over. Tijd voor actie: bij Castricum zijn de afgelopen maanden tientallen dieren uitgezet. Hoe gaat het nu met deze ’proefkonijnen’?