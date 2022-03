Premium Het beste van De Telegraaf

De jaren 80 zijn terug (en dat komt hierdoor)!

Door Sigrid Stamkot Kopieer naar clipboard

Punk en new wave waren helemaal in.

Oh, die goeie ouwe jaren 80! In films, in de muziek, in de vormgeving, helaas zelfs in de economie: dit decennium is helemaal terug.