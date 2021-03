Woningen in Italiaans dorp te koop, vraagprijs: 1 euro

Geïnteresseerden moeten niet te veel van de woningen verwachten want het gaat namelijk om verlaten huizen die hard toe zijn aan een renovatie.

Dat is dan ook meteen de voorwaarde die gesteld wordt aan kopers; de nieuwe eigenaren worden geacht het pand binnen een jaar na de aankoop op te knappen. Ook moet aan de gemeente een borg van 5000 euro worden betaald, die na het renoveren wordt teruggegeven.

Laurenzana heeft te maken met een grote leegloop. Veel inwoners van de stad trekken naar grotere steden in de buurt. Om de leegloop verder tegen te gaan heeft de burgemeester besloten de leegstaande panden voor het symbolische bedrag van 1 euro ’weg te geven’.

Het is zeker niet de eerste keer dat huizen in Italië voor een prikkie verkocht worden om dorpen nieuw leven in te blazen. Zo gebeurde dit onder andere ook in het dorp Ollolai in Sardinië, waar Nederlandse stellen een paar jaar geleden voor het realityprogramma Het Italiaanse Dorp: Ollolai werden gevolgd.

