Knallend het nieuwe jaar in: ’Vuurwerk is genieten, maar niet voor iedereen’

Oliebollen, champagne en... vuurwerk! Voor de meeste mensen die op onze oproep reageerden, is vuurwerk onmisbaar op oudejaarsavond.

Gerard Bremmer mailt dat hij daar normaal gesproken tussen 300 en 500 euro aan uitgeeft, maar vanavond schiet hij voor maar liefst 1500 euro de lucht in. „Dat komt doordat wij de bestellingen van afgelopen jaren toen het verboden was, hebben doorgeschoven. Vuurwerk hoort bij oud en nieuw”, vindt hij. „Ik leer mijn kinderen om er veilig mee om te gaan en het af te steken zoals het hoort. Ook ruimen wij daarna altijd onze rommel op.”

Ook W. van der Vegt gaat knallend het nieuwe jaar in en geeft meer uit dan voorheen. „Omdat ik altijd fan van vuurwerk ben geweest en ik ongeneeslijk ziek ben. Nu kan het nog, misschien ben ik er volgend jaar niet meer...”

Rob Janssen wil benadrukken dat hij gaat genieten van legaal vuurwerk zoals cakes, compounds, fonteinen en kindervuurwerk. Hij deelt ook een paar veiligheidstips: „Zet een vuurwerkbrilletje op als u naar buiten gaat en draag het liefst geen jassen met bontkraag.”

Netjes opruimen

Oud en nieuw wordt bij ons altijd groots met familie gevierd. Uiteraard wordt er dan veel vuurwerk afgestoken. Daarna ruimen we onze rommel op en vegen we de straat netjes aan.

Patrick Westrik

Slechte lucht

Met oud en nieuw blijf ik thuis en ik hoop dat er niet al te veel vuurwerk wordt afgestoken. Ik zou het toejuichen als in heel Nederland een verbod komt. Dat is ook veel beter voor de luchtkwaliteit.

A. van der Velde

Spectaculair

De afgelopen twee jaar heb ik heel wat geld bespaard omdat vuurwerk met oud en nieuw niet was toegestaan was. Om vervolgens dit jaar een van de meest spectaculaire particuliere vuurwerkshows in onze straat te geven. Uiteindelijk doe ik het voor de kick, de effecten en de sfeer.

B. Berendsen

Hondenopvang

Ik haal mijn vuurwerk in België en Duitsland omdat het daar beter en goedkoper is. Vuurwerk is genieten, maar natuurlijk niet voor iedereen. Ik let op huisdieren en onze hond gaat naar een hondenopvang waar hij geen last van knallen en flitsen heeft.

E. Mariano

Met hele buurt

Dol ben ik op siervuurwerk. Sinds ik als klein jongetje al die mooie kleuren in de lucht zag, ben ik gefascineerd door de traditie van vuurwerk afsteken. Dit jaar kopen we met onze buurt collectief een mooi pakket waarvan we met z’n allen gaan genieten. Dan voel ik me even weer dat kleine jongetje.

Rob Snijders