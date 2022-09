Dagrecept: Gebakken rijst met Koreaanse kimchi

De groenten worden ingelegd met zout en vervolgens gemengd met andere specerijen. Er bestaan trouwens ruim honderd verschillende soorten kimchi; de voornaamste reden voor het bestaan was de vitamine C-behoefte in de wintermaanden. Je geeft gerechten als gebakken rijst met kimchi op een makkelijke manier extra smaak. Zo ook in dit recept, afkomstig uit het boek 28 dagen Vega (Becht), van Lisa Butterworth.

Verhit de olie in een koekenpan, voeg de ui, kimchi en knoflook toe en bak tot de ui glazig is. Voeg de paprika en bonen toe en kook 2-3 minuten. Voeg de rijst of quinoa toe en roer, maak eventuele klontjes los. Voeg de overige ingrediënten toe, behalve het gebakken ei en de lente-uitjes. Roer goed en doe de rijst over op een bord of kom. Werk af met het gebakken ei en de lente-uitjes.

Nodig voor 1 persoon:

- 1 el extra vierge olijfolie

- 1½ ui (fijngehakt)

- 80 g kimchi (afhankelijk van hoe pittig je het wilt)

- 1 teen knoflook (zeer fijngesneden)

- 1½ gele paprika (in blokjes)

- 50 g sperziebonen (in stukjes van 7,5 mm)

- 160 g overgebleven (koude) rijst

- 1 el sojasaus

- 2 tl geroosterde-sesamolie

- 1 ei (gebakken)

- 2 lente-uitjes (fijngesneden) om te garneren