Zo kwam de Peugeot e-Legend tot stand - Sjoerds Weetjes #136

Met de Peugeot e-Legend Concept presenteerde Peugeot in 2018 een van de mooiste concept cars. Maar waarom kwamen de Fransen met het studiemodel? Hoe komt een concept car in het algemeen tot stand? En wat voor geheimen kent de Peugeot e-Legend? Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen duikt samen met jou in de adembenemende concept car, waarvan je na het zien van de video begrijpt dat die nooit zo gebouwd kan worden.