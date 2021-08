Sommige vliegtuigen hebben een stopcontact in het toilet, maar waarom eigenlijk?

Wij achten de kans dat jij in het vliegtuig op de wc je scheerapparaat of föhn gebruikt, heel klein. Ook is het onwaarschijnlijk dat je uitgebreid je telefoon oplaadt op het toilet. Maar het kán dus wel, want een aantal toestellen van Airbus hebben op de wc een stopcontact.

Maar waarom dan? Nou, gewoon daarom. Een woordvoerder van de Amerikaanse budgetmaatschappij Frontier Airlines vertelt aan Business Insider dat er geen specifieke reden is voor de stopcontacten. Ze zitten er gewoon standaard, als onderdeel van het ontwerp.

„Dit is geen voorziening waar wij uitdrukkelijk om hebben gevraagd, maar een standaard onderdeel van het ontwerp van het toilet zoals geleverd door de fabrikant”, aldus de woordvoerder die overigens wil benadrukken dat het niet de bedoeling is om de stopcontacten ook daadwerkelijk (lange tijd) te gebruiken. „Want dat zou ertoe kunnen leiden dat het toilet onnodig lang bezet is, wat ongemak kan veroorzaken bij anderen.”

