Eieren bereiden in de airfryer, kan dat?

Er zijn talloze methodes om eieren te koken en geen enkele methode is volledig fool-proof, hoewel airfyer-eieren dichtbij perfectie komen. Dat komt omdat je de temperatuur en tijd heel nauwkeurig kunt controleren, wat niet het geval is met water (behalve bij hele fancy fornuizen wellicht, of in een thermomix). Elk fornuis kookt water met verschillende snelheden, waardoor het lastig is om precies te weten hoe lang je een ei moet koken.

Stop je eieren in de airfryer, dan hoef je er eigenlijk niet naar om te kijken. Je legt de eieren in het mandje van het apparaat en stelt de juiste temperatuur en tijd in. Zo simpel is het.

Hoe kook je eieren in de airfryer?

Verwarm eerst de airfyer voor op een lage temperatuur, zo’n 130°C. Leg dan de eieren voorzichtig in het mandje en stel de juiste tijd in:

Zachtgekookt: 9-10 minuten

Halfzachte eieren: 11-13 minuten

Hardgekookt: 14-15 minuten

Het is belangrijk om de eieren na het koken direct te laten schrikken in ijskoud water, anders laat de schil heel moeilijk los. Nog een tip: je kunt heel veel eieren tegelijkertijd koken in de airfryer, maar zorg wel voor wat tussenruimte, anders kan de warme lucht niet goed circuleren.

Obstakels op de weg

Té hardgekookt: niemand houdt van harde, rubberachtige eieren. Zo’n stuiterbal-ei slaan we liever over. Kook je de eieren op een lage temperatuur gedurende een iets langer tijd, dan zorg je ervoor dat het eiwit perfect gaar kookt en de dooier vol en romig.

Explosie gevaar: dit is heel onwaarschijnlijk in een airfryer omdat de eieren geleidelijk koken op een constante temperatuur. Alleen in de magnetron exploderen eieren omdat de microgolven voedsel in een rap tempo heel heet maken. Daardoor neemt de druk in de dooier toe, die geen kant op kan behalve naar buiten en explodeert de dooier uit zijn schil.

Gebakken eieren in de airfyer

De airfry-magie stopt niet bij het koken van eieren: je kunt er ook eieren in bakken, er frittata van maken of een roerei. Het enige wat je nodig hebt is een klein (aluminium) bakblikje dat in de airfryer past. Voeg een beetje vet toe, olie of boter, breek het ei in het ingevette bakblik en bak de eieren op ca. 180 °C in zo’n 8 minuten gaar. Breng op smaak met peper en zout, of nog lekkerder salsa macha.

Bekijk ook: Waarom je ei beter niet met een zilveren lepeltje eet