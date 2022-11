Premium Het beste van De Telegraaf

Motortest BSA Gold Star: Terugkeer van een icoon

Door Adam Child Kopieer naar clipboard

Ⓒ FOTO GARETH HARFORD

Jarenlang was het roemruchte Britse motormerk BSA in diepe winterslaap. Nu is het merk terug met de Gold Star, een icoon van weleer.