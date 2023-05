Dagrecept: Kipsaté met marinade van citroengras en soja

Vaak is het ook nog kipfilet die snel droog wordt. Dan is er geen pindasaus die het nog kan redden, haha! Gemaakt van gemarineerde kippendij is saté veel lekkerder. Ik kwam een fijne marinade tegen in Dit kookboek is je beste vriend (Becht). Het recept voor de pindasaus vindt u eventueel online.

Maal voor de marinade het citroengras met de sjalot, knoflook en kerriepoeder in een keukenmachine tot een gladde pasta. Verhit 1 el van de olie in een koekenpan op matig vuur, doe de citroengraspasta erbij en bak 10 minuten, tot het begint te ruiken. Voeg de kokosmelk, sojasaus, bruine suiker en resterende olie toe en warm het mengsel al roerend op. Breng op laag vuur aan de kook, haal de pan van het vuur en laat afkoelen.

Hussel de stukjes kip (in blokjes van zo’n drie cm) door het afgekoelde mengsel en laat dit minstens 2 uur, maar liefst een hele nacht marineren. Rijg de stukjes aan de satéstokjes. Rooster of gril de saté 7 minuten aan elke kant op matig vuur, of tot ze volledig gaar zijn.

Klop voor de pindasaus alle ingrediënten door elkaar in een grote kom.

Nodig voor 4 personen:

- 500 g kippendijfilet

- 1 stengel citroengras (alleen het wit)

- 1 kleine gele ui (grof gehakt)

- 3 tenen knoflook (grof gehakt)

- 1 el kerriepoeder

- 3 el plantaardige olie

- 400 ml kokosmelk

- 1 el sojasaus

- 1 el bruine suiker

Pindasaus:

- 180 g pindakaas

- 1 el witte miso

- 1 tl tamarindepasta

- 2 el honing

- 170 ml heet water

- 1/4 tl knoflookpoeder

- 1 el sojasaus