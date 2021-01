Recept van de dag: Berthe’s blinde vinken

Vóór de recepten van Berthe Meijer was het maar een woestenij in Nederland. Geen greintje frivoliteit en al helemaal niets exotisch. Berthe Meijer is een aantal jaren geleden overleden. Ze schreef een flinke verzameling recepten. Vaak met duidelijk herkenbare joodse invloed maar ze was ook thuis in de Franse en Engelse keuken. Ik heb het hier wel vaker geschreven, als ik zelf zoekende ben dan lees ik een uurtje in haar recepten en de bron stroomt weer.

Blinde vinken is gehakt in een kalfslapje. Slavinken gehakt in plakjes spek. Braad de blinde vinken rondom aan in boter. Laat ze op laag vuurtje in 20 minuten gaar worden. Zet dan het vuur hoog giet er de jenever over. Laat de jenever verdampen. Leg de Blinde vinken in een schaal. Doe de zure room in de pan, roer er dille door, en de tomatenketchup, wat zout, wat peper, even goed losroeren dan over de blinde vinken schenken. Beetje pittige paprikapoeder er over en dat is nou echt koken. Van niets een feest maken.

Nodig voor 4 personen:

• 4 blinde vinken

• 1 eetl boter

• 1 glaasje jenever

• 1 bekertje zure room, 200 gr

• 2 theel gedroogde dille

• 2 theel tomatenketchup

• peper en zout

• snufje pittige paprikapoeder