5 gezonde barbecue-tips zonder in te boeten aan smaak

Gemiddeld wordt er tijdens een barbecue per persoon voor 1.600 tot 1.800 kcal naar binnen gewerkt, bijna twee keer zoveel als een gewone avondmaaltijd (gemiddeld 600-700 kcal). Maar er zijn trucs waarmee je calorieën kan besparen tijdens het barbecueën.

Ook van een barbecue waarbij je 1800 kcal eet, hoef je niet aan te komen. Uiteindelijk gaat het erom hoeveel kcal je totaal eet. Bij een vrouw ligt de dagelijkse caloriebehoefte op ongeveer 2.000 en bij mannen op 2.500 kcal. Eet je ’s avonds dus veel kcal, dan kan je je ontbijt en avondeten wellicht iets minder calorierijk eten.

1. Sauzen

Sauzen worden vaak gezien als dikmakers, en dit is in veel gevallen ook zo. Pindasaus, knoflooksaus en mayonaise zitten boordevol calorieën. Zonde, want er zijn ook magere alternatieven.

Het best kun je de saus (typisch een Nederlandse afwijking) helemaal achterwege laten. Wil je echt een saus bij de barbecue, en toch weinig calorieën eten, kies dan voor een 0 procent of light saus. Hoewel ook dit niet echt gezond is, en je vaak nog wel tientallen calorieën binnenkrijgt, bespaar je in vergelijking tot een lepel pindasaus al gauw 80 kcal.

2. Ga barbecueën met mager vlees of vis

De Nederlandse barbecue is veelal gevuld met worstjes, hamburgers en speklappen. In veel gevallen zijn deze vleessoorten niet de gezondste en rijk aan calorieën.

Wil je wat kcal besparen, kies dan voor kip of mager rundergehakt in plaats van varkensgehakt. Laat varkensvlees überhaupt achterwege, aangezien dit vaak veel vet bevat. Ook kun je de hamburger vervangen voor een stuk vis als kabeljauw of schaal- en schelpdieren als gamba’s.

3. Gril groente op de barbecue

Groentes zijn gezond. Ze zijn rijk aan vezels, vitamines en bevatten weinig calorieën. Je kunt er dus voor kiezen om een stuk vlees te vervangen voor een gegrilde aubergine, courgette of paprika. Je bespaart dan veel calorieën, krijgt meer vitamines binnen en het is ook nog eens lekker.

4. Vergeet het stokbrood met kruidenboter

Stokbrood met kruidenboter, bij elke barbecue staat het eigenlijk wel op tafel. Toch kun je, wanneer je calorieën wil besparen, beter deze Franse koolhydraatbron laten staan.

Een kwart stokbrood bevat al zo’n 222 kcal. Doe je hier kruidenboter op, dan lopen de calorieën hard op. 1 lepel (13 gram) kruidenboter bevat al 81 kcal.

5. Laat de (fris)drank staan tijdens het barbecueën

Voor velen hoort ook een lekker biertje of wijntje bij een gezellige barbecue. Wanneer je, in plaats van water of frisdranken zonder calorieën, voor alcoholische dranken of suikerhoudende frisdrank gaat, krijg je al snel veel calorieën binnen.

Een biertje bevat zo’n 135 kcal, een droge witte wijn 101 kcal, een zoete witte wijn 144 kcal en een glas cola 139 kcal. Wellicht kun je de volgende keer zonder alcoholische of suikerhoudende versnaperingen van een zonnige barbecue genieten. Check ook deze relatief caloriearme alcoholische dranken.