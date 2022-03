Deze kamerplanten kan je stekken op water

We delen een lijst met kamerplanten die je het beste op water kunt stekken, en nemen ook de twee vaakst gebruikte manieren om te stekken nog even met je door.

Verschillende manieren om te stekken

Eest is het belangrijk om onderscheid te maken tussen twee manieren van stekken. Je kunt kamerplanten stekken op water, maar ook in de grond. Sommige kamerplanten zijn alleen geschikt om te stekken in de grond, omdat ze bij langdurig contact met water kunnen gaan rotten.

Welke planten kan je stekken op water?

Als we specifiek kijken naar planten die je kunt laten wortelen in water, dan zijn de onderstaande planten de meest voorkomende kamerplanten om te stekken.

- Monstera

- Maranta

- Pannenkoekenplant

- Vaderplant

- Chinees lantaarnplantje

- Graslelie

- Scindapsus/Epipremnum

- Citroengeranium

- Monstera Monkey Mask

- Begonia Maculata (Stippenbegonia)

- Ficus

- Clusia

- Erwtenplantje

- Basilicum

Het kan natuurlijk voorkomen dat jij graag een andere kamerplant wilt stekken, maar dat deze hier niet tussen staat. Ons advies is om dat even specifiek naar jouw kamerplant te zoeken. Wie weet dat er op Google advies te vinden is over de manier waarop je deze kamerplant het beste kunt stekken.

Houd hier ook rekening mee

Om jouw stekje te laten wortelen, is vers water met nieuwe voedingsstoffen belangrijk. Vervang dan ook wekelijks het water van je stekjes.

Zorg er ook voor dat het flesje waarin je de kamerplanten wilt stekken groot genoeg is voor de wortels die zich gaan ontwikkelen. Het is natuurlijk zonde wanneer je de wortels moet breken om het stekje uit het flesje te krijgen.

Iets anders dat stekjes genoeg nodig hebben, is warmte en licht. Zet de stekjes daarom altijd op een plek met veel indirect licht, en zorg ervoor dat ze niet op de tocht staan. Zo vergroot je de kansen dat het stekje nieuwe wortels aanmaakt, en uitgroeit tot een nieuw plantje.