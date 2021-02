Recept van de dag: bamisoep om wakker voor te worden

Nodig:

•1 soepkip

•120 gr geschaafde witte kool

•3 takjes selderij

•1 laurierblad

•stukje foelie

•1 sereh

•1 ui

•1 teen knoflook

•1 prei

•2 theel sambal

•1 Spaanse peper

•200 gr mie

•2 eieren

•2 eetl melk

•2 theel maïzena

•peper en selderijzout

•soja

Bereiding:

Wat is er mooier als het huis de hele dag naar vers getrokken kippensoep ruikt? Selderijtakken, laurier, foelie en sereh en een hele soepkip in twee liter koud water, opzetten en rustig in anderhalf uur een heerlijke bouillon trekken.

Haal het karkas eruit en haal daar het vlees vanaf. Snij dat klein. Zeef de bouillon. Nu fruit je de uienringen, doe de prei erbij, knoflook er boven persen, sambal erbij en de geschaafde kool, flink omscheppen, alles bij elkaar 5 minuten fruiten. Kook in de bouillon de mie gaar. Doe er het vlees bij, en de ringetjes Spaanse peper. Nu de gefruite groentes erbij. Helemaal perfect is het als je inmiddels wat dunne omeletjes hebt gebakken, van ei, beetje maïzena, melk, peper en selderijzout. In reepjes snijden en bij de soep doen. Wat dunne sojasaus om het af te maken. Ik kan nu al niet slapen.