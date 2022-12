Oproep: is een solo reis iets voor u?

Vergelijkingssite Skyscanner heeft 1000 Nederlanders gevraagd naar hun vakantieplannen voor 2023. Uit de Travel Trends 2023 blijkt onder meer dat 37% van de ondervraagden in het nieuwe jaar alleen op pad wil. Me-time is daarvoor de belangrijkste reden. Bijna de helft van de solo reizigers (46%) wil alleen op vakantie ter bevordering van hun welzijn en geestelijke gezondheid. Een week alleen op reis wordt hierbij beschouwd als de perfecte tijd om bij te komen.

Bent u weleens alleen op vakantie geweest? Waar ging de reis naartoe en hoe is zo’n vakantie zonder partner, vrienden of familie u bevallen? Wat was voor u de voornaamste reden om solo op reis te gaan? Of staat er een solo reis voor u op de planning?

Misschien heeft u meer dan eens een mooie reis alleen gemaakt. Wat is volgens u de ideale bestemming om in je uppie te ontdekken en waarom? En welke tips heeft u voor mensen die graag alleen op vakantie willen? Ook zijn we benieuwd wat voor u de voordelen zijn van alleen op vakantie gaan.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u er niet aan moet denken om alleen vakantie te vieren. Waarom is dat dan?

